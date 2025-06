Scarlett Johansson regina del red carpet in un abito nero da vera predatrice

Scarlett Johansson conquista Berlino con il suo look audace e seducente, incarnando perfettamente l’essenza di una vera predatrice del red carpet. L’attrice americana, protagonista della première di Jurassic World Rebirth, sfoggia un abito nero audace che unisce sensualità, forza scenica e ironia, creando un mix irresistibile che lascia il pubblico senza fiato. Scarlett Johansson, un abito da predatrice...

Scarlett Johansson incanta Berlino con un look che è tutto fuorché prevedibile. Sul red carpet della première tedesca di Jurassic World Rebirth, l'attrice americana ha lasciato tutti senza fiato in un abito nero che sembra arrivare direttamente da un'evoluzione (molto glamour) del "dinosaurcore". Un mix perfetto di sensualità, forza scenica e ironia, perfettamente in linea con lo spirito della saga. Scarlett Johansson, un abito da predatrice. Scarlett Johansson si è presentata con un abito bustier di Balmain senza spalline in un tessuto lucido effetto coccodrillo, un vero bodycon dress scolpito sulla sua silhouette con maestria.

