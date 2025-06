Scappa all’alt e urta un agente Inseguito in pieno centro e arrestato | la moto era rubata

Un momento di tensione ha sconvolto il cuore di Bergamo giovedì 19 giugno, quando un uomo di 26 anni, alla fuga con una moto rubata, ha sbandato e urtato un agente in pieno centro. La sua corsa si è conclusa con un arresto per resistenza e ricettazione. Una vicenda che mette in luce quanto la sicurezza urbana sia sempre sotto controllo e pronta a intervenire.

È successo giovedì 19 giugno verso le 16.30 in via Novelli a Bergamo. Un marocchino di 26 anni guidava una moto rubata a Nembro. È finito in cella per resistenza e ricettazione.

