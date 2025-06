Sbarchi a Roccella Ionica | fermati sei presunti scafisti dopo le traversate di giugno

Sei presunti scafisti sono stati fermati a Roccella Ionica, coinvolti nelle traversate di giugno che hanno portato decine di migranti, tra cui molti minori, sulle nostre coste. Un intervento fondamentale per garantire maggiore sicurezza e contrastare le reti di traffico di esseri umani. La lotta contro questi fenomeni è una priorità per tutelare i diritti di chi cerca salvezza e garantire la legalità sul nostro territorio.

Sei persone sono state fermate con l’accusa di essere coinvolte nell’organizzazione dei viaggi che, tra il 6 e il 10 giugno, hanno portato decine di migranti, tra cui numerosi minori, a sbarcare sulle coste di Roccella Ionica. I migranti, provenienti da Paesi come Bangladesh, Siria, Egitto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sbarchi a Roccella Ionica: fermati sei presunti scafisti dopo le traversate di giugno

I fermati sono indagati per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. Avrebbero condotto il peschereccio fino ai porti di Reggio Calabria e Roccella Ionica nella notte tra il 7 e l’8 giugno scorso Vai su Facebook

