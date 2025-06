Saw | La Blumhouse di Jason Blum proprietaria dei diritti!

La Blumhouse di Jason Blum, famosa per i suoi horror di successo, ha preso il controllo dei diritti della celebre saga Saw, alimentando entusiasmo tra gli appassionati del genere. Dopo settimane di rumors, la notizia è ora ufficiale, come confermato da Deadline, aprendo nuove possibilità per il franchise e promettendo un futuro ricco di sorprese e innovazioni. Questa mossa segna un nuovo capitolo nella storia dell’iconico horror, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserverà il domani.

La Blumhouse Productions di Jason Blum è diventata proprietaria dei diritti della celebre saga horror Saw. Una volta ancora i rumours si sono tramutati in notizia. Lo scorso 5 giugno, infatti, un rumour ha indicato la Blumhouse di Jason Blum come prossima proprietaria dei diritti del franchise Saw. Ebbene, un articolo di Deadline quest'oggi ha confermato la notizia, svelando alcuni dei dettagli delle nuove condizioni legate ai diritti stessi. L'accordo, infatti, vedrĂ la Blumhouse proprietaria dei diritti, con l'obiettivo futuro di sviluppare film, serie tv, videogames e attrazioni per parchi a tema.

