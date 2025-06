Saw | I creatori James Wan e Leigh Whannell tornano per i nuovi film!

Il celebre franchise horror di Saw è pronto per una rinascita epocale! James Wan e Leigh Whannell, i geni creativi dietro la serie originale, sono ufficialmente di nuovo al comando, promettendo un ritorno alle radici che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Questa entusiasmante notizia arriva dopo che Blumhouse ha finalizzato l’acquisizione della quota di Twisted Pictures nella serie, consolidando il futuro di Saw sotto una nuova, avvincente visione. L’attesa per i prossimi capitoli è ormai alle stelle!

