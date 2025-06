Saw | Blumhouse acquisisce i diritti di una parte del franchise e lo riporta in mano ai creatori originali

Il mondo dell’horror si prepara a un nuovo capitolo di suspense e tensione: Blumhouse, il celebre studio noto per i suoi successi nel genere, ha acquisito una fetta significativa del leggendario franchise Saw, riportando in gioco i creatori originali James Wan e Leigh Whannell. Con questa mossa strategica, il franchise promette di rinvigorirsi, mantenendo l'equilibrio tra innovazione e tradizione. La scena horror non sarà più la stessa: preparatevi a scoprire cosa riserva il futuro di Saw.

James Wan e Leigh Whannell tornano in possesso di una parte del franchise, i cui diritti erano detenuti totalmente da Twisted Pictures. Blumhouse ha deciso di finalizzare un accordo che gli permette di acquisire una parte dello storico franchise horror Saw, di proprietà di Twisted Pictures di Oren Koules e Mark Burg. Al momento, non sono stati resi noti i termini dell'accordo ma l'altra co-proprietaria Lionsgate continuerà a distribuire i film della saga. Oltre a Blumhouse, Content Partners ha acquisito una quota del catalogo del franchise già esistente. Saw torna a James Wan e Leigh Whannell Attraverso l'accordo tra Blumhouse e Twisted Pictures, James Wan rientra, in parte, in possesso di Saw, visto che la sua Atomic Monster si è fusa nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Saw: Blumhouse acquisisce i diritti di una parte del franchise e lo riporta in mano ai creatori originali

In questa notizia si parla di: franchise - blumhouse - diritti - acquisisce

Saw franchise passa a blumhouse dopo il fallimento di saw 11 - Il franchise Saw, icona indiscussa dell’horror anni 2000, ha affrontato nel tempo numerosi ostacoli e sconvolgimenti.

Saw: Blumhouse acquisisce i diritti di una parte del franchise e lo riporta in mano ai creatori originali; Saw: Blumhouse acquisisce i diritti, James Wan pronto al ritorno; Saw: Blumhouse acquisisce i diritti, James Wan pronto al ritorno.

Saw: Blumhouse acquisisce i diritti di una parte del franchise e lo riporta in mano ai creatori originali - James Wan e Leigh Whannell tornano in possesso di una parte del franchise, i cui diritti erano detenuti totalmente da Twisted Pictures. Scrive movieplayer.it

Saw, a Blumhouse i diritti della saga: nuova vita per il franchise horror? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com