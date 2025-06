Savona titolare in Al Ain Juve | Tudor sorprende per il debutto al Mondiale per Club Ecco la decisione sulla difesa dei bianconeri

Al debutto di Tudor al Mondiale per Club, la Juventus sorprende tutti con una scelta strategica: Savona in campo come titolare nella linea difensiva a tre. Un'inedita decisione che promette spettacolo e conferma l'intenzione di sorprendere gli avversari fin dalle prime battute. Con la gara contro l'Al Ain alle porte, i bianconeri si preparano a mostrare il loro volto più determinato e innovativo. La sfida è alle porte, e il futuro della partita si scrive già tra queste scelte sorprendenti.

Savona titolare in Al Ain Juve: Tudor sorprende al debutto al Mondiale per Club. La scelta per la difesa a tre. Manca sempre meno al fischio d'inizio di Al Ain Juve, primo match per la squadra di Tudor al Mondiale per Club. I bianconeri sfida gli emiratini a Washington con qualche sorpresa di formazione. Rispetto alle indiscrezioni della vigilia, infatti, sarà titolare Savona: il terzino bianconero, fresco di rinnovo fino al 2030, inizierà dal primo minuto nella difesa a tre di Tudor al fianco di Kelly e Kalulu.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

