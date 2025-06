Savino, si alza l’asticella. Acquistata Camilla Weitzel.

Savino Del Bene alza ancora l’asticella con l’acquisto di Camilla Weitzel, talentuosa centrale tedesca che da quattro anni brilla in Italia. Con la sua esperienza e abilità, si unisce alle confermate Emma Graziani, Giulia Mancini e Linda Nwakalor per rafforzare il reparto biancoblù nella stagione 2025-2026. Nata ad Amburgo, 25 anni, e alta 195 centimetri, Weitzel rappresenta una pedina fondamentale nel progetto di crescita e successo della squadra.

È tedesca ma da quattro anni gioca in A1 in Italia dove ha dimostrato di essere in assoluto una delle migliori nel ruolo. Camilla Weitzel è la nuova centrale della Savino Del Bene e nella stagione 2025-2026 andrà a completare il reparto biancoblù insieme alle confermate Emma Graziani, Giulia Mancini e Linda Nwakalor. Nata ad Amburgo, 25 anni compiuti l'11 giugno, Weitzel, 195 centimetri, ha iniziato la carriera nell'Olympia Dresden passando dalle giovanili alla prima squadra in serie 2 della Bundesliga. Nel 2016-2017 è stata promossa in serie 1 ma il vero debutto ai più alti livelli è avvenuto l'anno dopo quando, titolare inamovibile, ha conquistato la Coppa di Germania.