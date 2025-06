Satnam un anno dalla morte | il Decreto flussi continua a creare schiavi truffati dal sistema

Un anno fa, Satnam Singh perdeva la vita in un drammatico incidente sul lavoro, simbolo di un sistema che continua a sfruttare e truffare migliaia di lavoratori stranieri. Il decreto flussi, invece di proteggere, spesso alimenta una realtà di schiavitù nascosta, dove l’abbandono e l’indifferenza sono all’ordine del giorno. È giunto il momento di riflettere e agire per un cambiamento reale.

