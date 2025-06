Satnam molta strada fatta ma il sistema non è cambiato Latina intanto perde i fondi per la lotta al caporalato

Molto è stato fatto, tra controlli, ispezioni e protocolli, ma il sistema resta fermo e le sfide persistono. La recente perdita dei fondi per la lotta al caporalato solleva dubbi sulla reale efficacia delle strategie adottate. Luigia Spinelli sottolinea che, nonostante i passi avanti, la tragica morte di Satnam sembra aver lasciato invariata questa dura realtà. È forse il momento di un cambio di passo deciso e concreto.

Molta strada fatta, molti controlli, strategie, ispezioni, protocolli d’intesa, congelamento dei fondi pubblici per le imprese irregolarità. Il percorso è quello giusto, ma la sensazione è che “la morte di Satnam non abbia cambiato affatto questa realtà”. Lo dice a chiare lettere Luigia Spinelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Satnam, molta strada fatta ma il sistema non è cambiato. Latina intanto perde i fondi per la lotta al caporalato

In questa notizia si parla di: satnam - molta - strada - fatta

Satnam, molta strada fatta ma il sistema non è cambiato. Latina intanto perde i fondi per la lotta al caporalato; Satnam Singh, morto a Latina il bracciante indiano abbandonato in strada - LaPresse; Morto il bracciante indiano abbandonato in strada dal capo con il braccio mozzato.

Satnam Singh, morto il bracciante indiano scaricato per strada a Latina con il braccio amputato: si aggrava la posizione del datore di lavoro - orrore nelle campagne di Latina Satnam Singh era soprannominato "Navi". msn.com scrive

Morto Satnam Singh, il bracciante indiano scaricato per strada a Latina con il braccio amputato: il titolare dell'azienda indagato per omicidio colposo - orrore nelle campagne di Latina Satnam Singh era soprannominato "Navi". Da msn.com