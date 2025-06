Sarzana guarda al domani I talenti promossi in A1

Sarzana guarda al domani con entusiasmo, puntando sui talenti emergenti del suo settore giovanile per rafforzare il futuro dell’Hockey Sarzana in Serie A1. Mentre prepara la prossima stagione, il club rossonero valorizza la propria tradizione di talenti fatti in casa, che da sempre costituisce il cuore della squadra. Con questa strategia, la società mira a consolidare la propria leadership e a continuare a scrivere pagine di successo nel massimo campionato italiano.

Il futuro dell'Hockey Sarzana è già iniziato. Il club rossonero che sta già preparando la prossima stagione nel massimo campionato di serie A1 oltre alle conferme e novità guarda con attenzione al proprio settore giovanile. Continuando così quella tradizione di talenti fatti in casa che ha portato all'ossatura storica della formazione principale rappresentata da anni dalla vecchia e solida guardia Corona, Borsi e De Rinaldis. La società presieduta da Maurizio Corona ha voluto puntare sugli elementi del proprio vivaio per chiudere la rosa. Lorenzo Angeletti e Alessio Lavagetti saranno inseriti a pieno titolo nei dieci della serie A1 ma, non solo, i giovanissimi Giampiero Andreani e Carlo Vanello (entrambi classe 2009) oltre a giocare nella squadra di A2 saranno gli undicesimi e i dodicesimi della rosa della prima squadra.

