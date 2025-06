Sarah Jessica Parker racconta le critiche subite agli inizi di Sex and the City | Ho sofferto molto al tempo non ero pronta ai commenti cattivi

sua carriera, rivelando quanto le critiche iniziali abbiano messo alla prova la sua fiducia. Un percorso di crescita che dimostra come anche le icone si confrontino con sfide impreviste, rendendo ancora più affascinante e umana la loro evoluzione. La sua storia ci ricorda che dietro ogni successo c’è spesso una battaglia silenziosa da superare.

Tutte abbiamo sognato, almeno una volta, di essere come Carrie Bradshaw: vestiti mozzafiato, amori da film e New York ai nostri piedi. Ma per Sarah Jessica Parker interpretare quel ruolo iconico non è sempre stato semplice. « Non ero preparata ai commenti del pubblico, e a volte è stato davvero spiacevole», ha raccontato l'attrice in un'intervista del podcast Call Her Daddy. Sarah Jessica Parker ha raccontato il lato più doloroso della popolarità raggiunta con Sex and the City. Se da un lato accettava le critiche allo show, dall'altro ammette: «Erano le cose personali a ferirmi».

