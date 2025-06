Sarah Jessica Parker può dormire sonni tranquilli | c' è qualcuno che non è affatto interessate al suo guardaroba da sogno E sono le sue figlie

Sarah Jessica Parker, iconica Carrie di Sex and The City, condivide un’intima riflessione sulla sua vita di mamma: mentre il suo guardaroba da sogno incanta molti, le sue gemelle Tabitha e Marion sembrano vivere senza l’assillo di abiti alla moda. In un’intervista sincera, la star rivela come le sue figlie abbiano un approccio del tutto diverso alla moda, regalando a questa storia un tocco autentico e sorprendente.

In una lunga intervista la Carrie Bradshaw di Sex and The City racconta anche del rapporto delle sue gemelle Tabitha e Marion con i vestiti: «Gli abiti non sono un pensiero fisso per loro».

