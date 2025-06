Sara prima in Coppa Europa Che debutto per Ludovico

Sara prima in Coppa Europa: un debutto da sogno per Ludovico! La giovane talento dell’Istrice Ravenna, Sara Strocchi, si è distinta nella seconda prova a Zakopane, conquistando la vetta tra le Under 19 femminile. Dopo il successo a Mezzolombardo, il suo stile e determinazione l’hanno portata a consolidare la leadership nel circuito internazionale. Con questa prestazione straordinaria, Sara si appresta a scrivere un capitolo fondamentale della sua carriera, lasciando tutti senza parole.

Sara Strocchi (nella foto in basso a destra) si è fatta valere nella seconda prova di Coppa Europa Speed disputatasi a Zakopane in Polonia. L’atleta dell’Istrice Ravenna è arrivata prima nella categoria Under 19 femminile, bissando il successo nella prima prova di Coppa Europa a Mezzolombardo. Con questa prestazione la ravennate ha messo una seria ipoteca sulla classifica del circuito internazionale, riuscendo a piazzarsi in un’ottima posizione anche in quella assoluta. Ottimo debutto internazionale per il quattordicenne compagno di squadra Ludovico Ravaglia (foto a sinistra), che ha sfiorato il podio con il record personale di 6 minuti e 32 secondi: un quarto posto che ha notevolmente migliorato la nona posizione ottenuta nella tappa italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara prima in Coppa Europa. Che debutto per Ludovico

