Sant’Agata de’ Goti si colora di fede e bellezza | torna l’Infiorata

Preparati a immergerti in un'atmosfera magica! Sant’Agata de’ Goti torna a risplendere il 21 e 22 giugno con l’Infiorata, un'esplosione di colori e tradizione che trasforma il borgo in un museo a cielo aperto. Con il tema “La speranza non delude”, questa edizione promette di unire fede, arte e bellezza, lasciando tutti senza fiato. Non perdere l’occasione di scoprire come il cuore del nostro patrimonio si esprima attraverso fiori e creatività.

Comunicato Stampa Il 21 e 22 giugno il borgo si trasforma in un museo a cielo aperto per celebrare il Corpus Domini. Il tema: "La speranza non delude" È tutto pronto per l'edizione 2025 dell'Infiorata e dei Tappeti Artistici dedicati

In questa notizia si parla di: infiorata - sant - agata - goti

