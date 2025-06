Santa Maria Intervineas | rischio idrogeologico

La chiesa di Santa Maria Intervineas, simbolo storico nel cuore della città, si trova ora sotto stretta sorveglianza a causa di un pericolo imminente. Un recente studio condotto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione ha evidenziato un rischio idrogeologico che minaccia la stabilità dell’area, con un fenomeno franoso attivo lungo la scarpata che collega il centro storico al fiume Tronto. La comunità è chiamata a intervenire per preservare un patrimonio così prezioso e garantirne la sicurezza futura.

La chiesa di Santa Maria Intervineas, nel cuore del centro storico, alla fine di corso Trento e Trieste, è sotto attenta osservazione a causa di un rischio idrogeologico che interessa l’area in cui sorge. Lo evidenzia un recente studio specialistico condotto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, che ha rilevato un fenomeno franoso attivo lungo la scarpata che collega il centro storico con il fiume Tronto, circa trenta metri più in basso. Lo studio, condotto con un approccio interdisciplinare, ha utilizzato indagini geofisiche, rilievi topografici, sondaggi e modellazione 3D dell’area. I risultati hanno confermato la presenza di una frana da crollo-ribaltamento in stato attivo, già classificata nel PAI con codice 10001-H3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria Intervineas: rischio idrogeologico

