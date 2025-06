Santa Croce sull' Arno libri per tutti | ultimati i 13 progetti scolastici di avvio alla lettura

Santa Croce sull’Arno si conferma un’eccellenza nella promozione della lettura: con 13 progetti scolastici all’attivo, la biblioteca 'Adrio Puccini' ha coinvolto oltre 4000 giovani lettori nel corso del 2024-25. Un impegno che ha trasformato libri e storie in strumenti di crescita e scoperta per bambini e ragazzi. Le iniziative continuano, perché la passione per la lettura non si ferma mai e il futuro si costruisce tra le pagine più di quanto si possa immaginare.

Sono oltre 4000 i libri che la biblioteca 'Adrio Puccini' di Santa Croce sull'Arno ha veicolato attraverso i progetti scolastici dell'anno 2024-25. Si tratta di circa 13 progetti di invito e stimolo alla lettura, proposti dalla biblioteca con bambini e ragazzi della scuola dell'obbligo. Le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Santa Croce sull'Arno, libri per tutti: ultimati i 13 progetti scolastici di avvio alla lettura

In questa notizia si parla di: progetti - santa - croce - libri

***Nocera Inferiore. Ok alla realizzazione del ponte di via Santacroce e della rampa autostradale A3 In esecuzione a quanto stabilito dal T.A.R. Campania – Salerno – in data 21.05.25 si è conclusa la conferenza di servizi ad oggetto il Progetto di Fattibilità Tec Vai su Facebook

Santa Croce sull'Arno, libri per tutti: ultimati i 13 progetti scolastici di avvio alla lettura; Il Comune di Bisceglie aderisce al progetto “Minore” promosso da; C’è un’altra volta un’edicola.

Un anno con quattromila libri: i numeri dei progetti della Biblioteca di Santa Croce - Sono oltre 4000 i libri che la biblioteca Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno, ha veicolato attraverso i progetti scolastici dell'anno 2024- Si legge su gonews.it

Palazzo Santa Croce a Cuneo, da ospedale a biblioteca: ospiterà 330mila libri - “Cuneo si sta davvero trasformando e per chi passa nella zona dell’ex ospedale Santa Croce questo è molto evidente. Secondo cuneocronaca.it