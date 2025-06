Santa Croce sull’Arno l’IA rivoluziona il trattamento delle acque reflue

Santa Croce sull’Arno, nel cuore del distretto conciario toscano, si distingue per un progetto rivoluzionario nel trattamento delle acque reflue. Il Consorzio Aquarno sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i consumi energetici fino al 25%, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la gestione dei processi biologici. Questo innovativo approccio rende l’impianto più reattivo e sostenibile, aprendo nuove strade per un futuro più green e efficiente.

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) – Nel cuore del distretto conciario toscano, il Consorzio Aquarno ha avviato un progetto all’avanguardia che rivoluziona la gestione del trattamento delle acque reflue grazie all’impiego dell’ intelligenza artificiale. L’obiettivo è ambizioso: ottimizzare i consumi energetici, riducendoli fino al 25%, contenere l’impatto ambientale e migliorare il controllo dei processi biologici, rendendo l’impianto più reattivo anche di fronte a eventi critici come le alluvioni. Un’iniziativa di questo tipo rappresenta un salto di qualità tecnologico e ambientale, che il Consorzio sta portando avanti insieme alla società DBS – Data Brain Services. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

