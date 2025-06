Sanitaservice ASL Taranto UIL FPL | Bene le assunzioni ma resta forte l’emergenza lavoro

L’annuncio delle assunzioni di 206 ausiliari sanitari da parte di Sanitaservice Taranto rappresenta un passo positivo per il territorio e le sigle sindacali. Tuttavia, secondo la UIL FPL di Taranto, guidata dal segretario Giovanni Maldarizzi, è solo un primo elemento di una realtà ben più complessa: l’emergenza lavoro che continua a colpire duramente la città. La vera sfida rimane quella di creare opportunità concrete e durature per tutti i tarantini.

L'annuncio dell'avvio delle procedure per l'assunzione di 206 ausiliari sanitari da parte di Sanitaservice Taranto, società in house dell'ASL provinciale, rappresenta una notizia accolta positivamente dal territorio e dalle sigle sindacali. Ma per la UIL FPL di Taranto, guidata dal segretario generale Giovanni Maldarizzi, non basta: "Siamo davanti a un segnale importante, ma che non può oscurare le gravi criticità strutturali ancora irrisolte all'interno della società. C'è bisogno di interventi più ampi, più coraggiosi e strutturali". Il provvedimento, già deliberato e firmato dal Commissario Straordinario dell'ASL, Vito Gregorio Colacicco, rappresenta una boccata d'ossigeno per chi da tempo attende l'accesso al lavoro attraverso la graduatoria vigente.

