Sanità Rinnovo CCNL 2022-2024; Baldini Enpapi | Segnale non risolutivo e che non risponde a esigenze categoria

La firma del rinnovo del CCNL 2022-2024 nel settore sanitario, annunciata come un passo avanti, lascia però molte perplessità tra gli operatori: è un segnale che non risolve le criticità emergenti e non risponde alle aspettative di riconoscimento e tutela della categoria. Alla luce di queste riflessioni, si apre un dibattito cruciale sul futuro della professione infermieristica e sulla necessità di interventi concreti.

"A fronte di aspettative alte e di un bisogno urgente di riconoscimento, la firma del nuovo contratto del comparto Sanità è un segnale non risolutivo, che non risponde alle esigenze della categoria e apre interrogativi rilevanti sul futuro della professione infermieristica". Così Luigi Baldini, Presidente Enpapi.

