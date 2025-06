Sanità pubblica nuovo contratto | Aumenti in busta paga per 8mila dipendenti Ulss 2

Sanit224 annuncia con entusiasmo il nuovo contratto per l'ULSS 2, che porta aumenti salariali in busta paga per circa 8.000 dipendenti. Il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del settore sanitario pubblico, firmato lo scorso 18 giugno, segna un passo importante per i lavoratori del triennio 2022-2024. Tuttavia, alcune sigle, come Fp Cgil e Uil Fpl, non hanno aderito, evidenziando le sfide e le divergenze in questo percorso di riforma.

Il nuovo Contratto nazionale lavoro della sanità pubblica relativo al triennio 2022-2024 è stato siglato mercoledì 18 giugno, portando importanti novità per gli oltre 580mila addetti del settore. Fp Cgil e Uil Fpl non hanno però voluto sottoscrivere il contratto che riguarda 7.985 dipendenti.

In questa notizia si parla di: contratto - sanità - pubblica - dipendenti

