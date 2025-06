Sanità nasce a Montevarchi e Cinigiano lo Sportello Diritto Salute

Sanit224, nato a Montevarchi e Cinigiano, inaugura “Sportello Diritto Salute”: un punto di ascolto e tutela per i cittadini che incontrano difficoltà nelle prenotazioni e prestazioni ospedaliere. Grazie a una mail dedicata, le segnalazioni vengono direttamente trasmesse al Sindaco, garantendo un intervento rapido e efficace in caso di ritardi rispetto ai tempi previsti dai Lea. Un passo importante per rafforzare il diritto alla salute di tutti.

Nasce lo "Sportello Diritto Salute", i cittadini potranno segnalare le criticità legate a difficoltà per richieste di prenotazioni e prestazioni ospedaliere attraverso la mail dedicata e rivolta direttamente al Sindaco, in caso di mancate risposte nei tempi di attesa previsti dai Lea per visite.

