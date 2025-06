Sanità Murelli Lega | Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud

Sanit224 Murelli e Lega presentano il nuovo sistema di garanzia LEA, un passo decisivo per colmare il gap tra Nord e Sud. L'iniziativa sottolinea l'importanza delle Associazioni dei pazienti nel processo decisionale, affinché ogni cittadino possa ricevere cure di qualità e giustizia. Per garantire un'equità di accesso alle cure nel SSN in termini di qualità, misurabilità e giustizia, si deve...

'Fondamentale anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti che potranno prendere parte ai processi decisionali in materia di salute' Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - "Per garantire un'equità di accesso alle cure nel Ssn in termini di qualità delle stesse, misurabilità e giustizia, si deve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Murelli (Lega): "Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud"

In questa notizia si parla di: sanità - murelli - lega - sistema

Sanità, Murelli (Lega): “Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud” - In Italia, la sanità deve diventare più equa e accessibile per tutti, eliminando le disparità tra Nord e Sud.

Capire davvero cosa significhi convivere con il Lupus è il primo passo per costruire un sistema sanitario più giusto e vicino alle persone. È con questo spirito che si è svolto oggi alla Camera dei Deputati l’incontro “Rimuovere le barriere: un nuovo approccio - facebook.com Vai su Facebook

Sanità, Murelli (Lega): Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud; Sanità, Murelli (Lega): Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud; Murelli (Lega): Associazioni pazienti sempre più verso sanità partecipata - Video Adnkronos -.