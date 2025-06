Sanità Malavasi Pd | Continuare a investire su Nuovo sistema di garanzia dei Lea

In un contesto in continua evoluzione come quello sanitario, investire nel nuovo sistema di garanzia dei Lea rappresenta un passo decisivo per migliorare la qualità e l’efficienza delle prestazioni pubbliche. La proposta del PD, sottolineata dal rappresentante Malavasi di Padova, evidenzia l’importanza di un sistema di valutazione accurato e trasparente per garantire servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. È fondamentale sostenere questa direzione per rafforzare il nostro sistema sanitario pubblico e assicurare un futuro migliore.

(Adnkronos) – "Questa mattina abbiamo parlato di un sistema di valutazione che riguarda ovviamente il sistema sanitario pubblico e quindi le prestazioni sanitarie che vengono erogate ai nostri cittadini. Io penso che il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) dei Lea sia un sistema di valutazione, di misurazione delle performance delle nostre regioni importante. È un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

