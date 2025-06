Sanità lombarda eccellenza ma non nel weekend | Niente manutenzione nel fine settimana e il sistema dei medici si pianta il lunedì

Milano, sempre più dipendente dal sistema Siss, vive una vera e propria corsa contro il tempo. Ogni lunedì mattina, medici di famiglia affrontano un ostacolo inatteso: il sistema non funziona, creando ritardi e disagi. Un’analisi dettagliata rivela che oltre la metà degli incidenti avviene all’inizio della settimana, evidenziando criticità irrisolte. Ma cosa si cela dietro questo problema ricorrente? La risposta potrebbe cambiare il volto della sanità lombarda.

Milano – "Quando il lunedì mattina i medici di famiglia accendono il computer, spessissimo trovano il sistema che non funziona. Abbiamo fatto un'analisi", e metà degli "incidenti" segnalati nel 2023 (181) e nel 2025 (73 fino ad aprile) sono accaduti di lunedì o martedì (nel 2024, 188 disservizi, c'è stato un picco di giovedì). Il sistema recalcitrante è il Siss, la piattaforma che serve ai medici di base per ricette o certificati di malattia, e "non ci vuole un epidemiologo per capire che è un problema di manutenzione: vuol dire che nel weekend nessuno la fa", pardon, faceva: "Da qualche settimana i mmg non mi scrivono più di lunedì alle 9.