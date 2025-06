Sanità insediata la task force della Regione sul controllo dei conti delle aziende sanitarie

La regione piazza le basi per un sistema sanitario più efficiente e sostenibile con l’insediamento della task force sanit224, un passo deciso verso il contenimento dei costi superflui senza compromettere la qualità delle cure. Questa iniziativa mira a ottimizzare le risorse e garantire servizi sempre più mirati e appropriati, promuovendo un equilibrio tra innovazione e responsabilità economica, per un futuro più solido e accessibile a tutti.

