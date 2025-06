Sanità firmato il nuovo contratto con aumenti fino a 2.100 euro | cosa prevede

È arrivata una svolta importante per i professionisti della sanità non medici: il nuovo Contratto Collettivo Nazionale, firmato recentemente, promette aumenti fino a 2100 euro in arretrato e un incremento mensile medio di 172 euro. Questo accordo, valido dal 2022 al 2024, introduce nuove indennità, maggiori tutele e opportunità di crescita. Tuttavia, le firme di Cgil e Uil mancano ancora, lasciando aperti alcuni interrogativi su future evoluzioni.

È stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i professionisti della sanità non medici: circa 580 mila lavoratori tra infermieri, tecnici, amministrativi e ostetriche riceveranno un aumento medio mensile fino a 172 euro e arretrati fino a 2.100 euro. L’accordo, valido per il triennio 2022-2024, introduce anche nuove indennità, più tutele e possibilità di carriera. Tuttavia, non mancano le critiche: Cgil e Uil non hanno firmato il contratto, giudicando insufficienti sia le risorse stanziate che il riconoscimento economico per i lavoratori. Lo stanziamento di 1,78 miliardi di euro, secondo loro, resta insufficiente rispetto alle reali esigenze del settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanità, firmato il nuovo contratto con aumenti fino a 2.100 euro: cosa prevede

