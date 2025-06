Sanità e appalti | ecco come funziona la macchina che trasforma la salute in business

Nel cuore dell’Italia, la sanità si intreccia con un gigantesco sistema di appalti pubblici, dal valore di 271,8 miliardi di euro nel 2024. Un meccanismo complesso e strategico, sorvegliato dall’ANAC, l’autorità che garantisce trasparenza e legalità. Ma come funziona davvero questa macchina che trasforma la salute in business? Scopriamo insieme i dettagli e le sfide di un settore cruciale per il nostro Paese.

Gli appalti pubblici in Italia valgono 271,8 miliardi di euro nel 2024: la sanità ne rappresenta una fetta consistente e l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ha inserita tra i settori prioritari per i controlli del 2025. Tradotto, l'ANAC è il cane da guardia degli appalti pubblici. Controlla che le gare si svolgano regolarmente, sanziona chi bara,

