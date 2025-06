Sanità aumenti fino a 516 euro con il nuovo contratto | la svolta dopo la rottura

Dopo mesi di intense trattative, finalmente arriva la svolta nel settore sanitario: il nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2022-2024 garantisce aumenti fino a 516 euro mensili per oltre 580.000 professionisti, tra infermieri, ostetriche e personale amministrativo. Con uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi di euro, si prospetta un miglioramento significativo per chi lavora in sanità, riconoscendo il valore e l’impegno di chi ogni giorno si prende cura della nostra salute.

Mesi e mesi di trattative, ma alla fine c’è la firma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2022-2024. Coinvolti 581mila professionisti tra infermieri e infermiere, personale di ostetricia e amministrativo che potrebbero vedere aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili. Stanziati 1,5 miliardi, più altre risorse per i pronto soccorso e le indennità di specificità per un totale di 1,7 miliardi di euro. L’accordo è arrivato con la firma dei sindacati Nursind, Cisl, Fials e anche del Nursing Up, che, dopo mesi di no ha finalmente dato il via libera permettendo così il raggiungimento della maggioranza necessaria per la validità della firma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sanità, aumenti fino a 516 euro con il nuovo contratto: la svolta dopo la rottura

In questa notizia si parla di: euro - sanità - aumenti - contratto

Sanita, Cisl Fp: "Accordi chiusi, via libera per l'indennità di pronto soccorso. 240 euro ad ogni lavoratore" - La Cisl FP Liguria ha ottenuto il via libera per l’assegnazione di un’indennità di 240 euro a ogni lavoratore del pronto soccorso.

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #19giugno: #Khamenei: mai la resa. #Trump: pazienza finita. #Borse, boom dei volumi in #Cina. #Sanità, via libera al #contratto: #aumenti del 6,9%, 172 euro medi #buonalettura #primapagina Vai su X

Contratto sanità, firmata pre-intesa: aumenti fino a 172 euro Più diritti per 580mila lavoratori e novità contrattuali. Sindacati soddisfatti: “Un passo avanti per dignità e diritti” Vai su Facebook

Firmato il contratto Sanità, con aumenti di oltre 150 euro mensili; Sanità, rinnovo contratto e aumenti per 150 euro mensili. Cgil: Lavoratori svenduti; Sanità, firmato il contratto: aumenti medi da 172 euro (516 nei Pronto soccorso).