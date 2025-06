San Siro | ok il prezzo è giusto Bocconi e Politecnico gettano un salvagente al Comune

Il dibattito sul valore di San Siro si chiude con una conferma importante: il prezzo di 232 milioni di euro è stato ufficialmente riconosciuto, offrendo un respiro al Comune di Milano. Bocconi e Politecnico hanno gettato un salvagente, confermando la valutazione fatta lo scorso anno. Ora, con questa certificazione, si apre un nuovo capitolo per la riqualificazione dell’area e il futuro della città.

Milano, 19 giugno 2025 – Ok, il prezzo di San Siro è giusto, parafrasando il titolo di un celebre programma televisivo degli anni Ottanta. I l Comune ottiene dalla Bocconi e dal Politecnico ciò che voleva: la conferma che la valutazione fornita nel novembre 2024 e ribadita lo scorso aprile dall’Agenzia delle Entrate sullo stadio Meazza e sull’area limitrofa era corretta: in totale 197 milioni di euro, nel dettaglio 72 milioni per la Scala del calcio e 124 euro per i terreni intorno, in particolare il Parco dei Capitani e il parcheggio dell’impianto, l’area dove Milan e Inter vorrebbero costruire il loro nuovo stadio da 71. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro: ok, il prezzo è giusto. Bocconi e Politecnico gettano un salvagente al Comune

In questa notizia si parla di: siro - prezzo - giusto - bocconi

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - La corsa per il nuovo stadio di San Siro, che ospiterà sia l'Inter che il Milan, è ufficialmente iniziata.

Politecnico e Bocconi: San Siro, ok il prezzo è giusto; San Siro, lo studio di Bocconi e Politecnico: “Il prezzo di vendita a 197 milioni è corretto”; San Siro, prezzo di 197 (forse) non è giusto.

Politecnico e Bocconi: San Siro, ok il prezzo è giusto - Per i due atenei la valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate (197 milioni) non sottostima il valore del Meazza e delle aree circostanti. Da rainews.it

San Siro, lo studio di Bocconi e Politecnico: “Il prezzo di vendita a 197 milioni è corretto” - Secondo gli esperti dei due atenei, che saranno consulenti per l’operazione, la cifra stabilita da Agenzia delle Entrate è giusta ... Segnala milano.repubblica.it