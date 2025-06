San Severo ospita l' evento musicale ' Ottoni in festa'

San Severo si prepara a vivere un weekend all’insegna della grande musica con “Ottoni in Festa”, l’evento che celebra l’arte degli ottoni. Sabato 21 e domenica 22 giugno, nel cuore della ‘Festa della Musica’, la città si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza, unendo formazione professionale e cultura. Un’occasione unica per ascoltare e scoprire il vibrante mondo degli ottoni, coinvolgendo appassionati e curiosi in un’esperienza indimenticabile.

San Severo ospita un evento di livello professionale interamente dedicato alla musica degli ottoni. Sabato 21 e domenica 22 giugno, nell'ambito della 'Festa della Musica', la città accoglierà 'Ottoni in Festa', un festival che unisce alta formazione musicale e diffusione culturale attraverso.

