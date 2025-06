San Martino Valle Caudina conferisce la cittadinanza onoraria al cardinale Frank Leo

San Martino Valle Caudina si prepara a celebrare un momento di grande prestigio: il conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Frank Leo, figura di spicco e simbolo di fede e impegno sociale. Nella suggestiva cornice della sala Consiliare “G.Raviele”, venerdì 20 giugno 2025 alle ore 19.30, il Consiglio Comunale approverà ufficialmente questa meravigliosa onorificenza, riconoscendo così il valore e l’influenza di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità e oltre.

Nella sala Consiliare "G.Raviele" del Comune di San Martino Valle Caudina, durante il Consiglio Comunale convocato per venerdì 20 giugno 2025, alle ore 19.30, sarà approvata la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a S.E.R. il cardinale Frank Leo, attualmente Arcivescovo.

