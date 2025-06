San Lorenzo partiti i lavori di manutenzione alla scuola media

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media San Lorenzo a Riccione. L'intervento era stato chiesto dalla stessa dirigenza dell'istituto, ed è partito al termine delle lezioni. Saranno completamenti rifatti la pavimentazione del vialetto d'ingresso e il cancello su viale Mantova, punto di accesso quotidiano per gli studenti e il personale scolastico. L'obiettivo dell'intervento è mettere in sicurezza e migliorare l'accessibilità dell'ingresso principale. L'intervento sarà abbastanza breve e dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Il Comune ha affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta Manta Costruzioni per un importo complessivo di 11.

