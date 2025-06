San Giorgio a Cremano torna l’Arena Arci Movie | al via con Mario Martone e Valeria Golino

L’estate a San Giorgio a Cremano si accende di emozioni e cultura con il ritorno dell’Arena Arci Movie, giunta alla sua 31ª edizione. Nel suggestivo scenario di Villa Bruno, grandi protagonisti come Mario Martone e Valeria Golino inaugurano la rassegna con “Fuori”, un’anticipazione imperdibile del cinema italiano contemporaneo. Un’occasione unica per immergersi in serate di proiezioni all’aperto, tra arte, convivialità e spettacolo, che promettono di conquistare il pubblico di Napoli e dintorni.

Torna l’Arena Arci Movie a San Giorgio a Cremano. A inaugurare l’evento, Mario Martone e Valeria Golino che presentano “Fuori”. Torna “Cinema intorno al Vesuvio”. Edizione numero 31 per l’Arena di cinema all’aperto promossa dall’associazione Arci Movie nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano a Napoli. Si parte con l’evento speciale del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giorgio a Cremano, torna l’Arena Arci Movie: al via con Mario Martone e Valeria Golino

In questa notizia si parla di: giorgio - cremano - torna - arena

San Giorgio a Cremano, al via la 2ª tappa del Gran Premio Scugnizzeria - Domenica 25 maggio, il Palaveliero di San Giorgio a Cremano ospiterà la 2ª tappa del Gran Premio Scugnizzeria.

Torna Cinema intorno al Vesuvio! Nuova edizione dell'Arena di Arci Movie nell'elegante dimora di San Giorgio a Cremano. Si apre lunedì 23 giugno! Siamo felici di annunciare l'apertura ufficiale dell'arena estiva con un evento speciale: la proiezione de Vai su Facebook

Cinema intorno al Vesuvio: Torna l’Arena Arci Movie a San Giorgio a Cremano; Torna il Cremano Film Festival dal 25 al 31 maggio a San Giorgio a Cremano; Cremano Film Festival la kermesse dedicata alle opere prime.

Cinema intorno al Vesuvio: Torna l’Arena Arci Movie a San Giorgio a Cremano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Cinema sotto le stelle a San Giorgio, tanti film all’aperto per tutti: biglietti a 5 euro - Torna Cinema intorno al Vesuvio, l’arena di cinema all’aperto, giunta alla sua 31esima edizione, promossa dall’associazione Arci Movie nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano con una nuova ra ... Secondo msn.com