San Gimignano Ermal Meta e Giusy Ferreri in piazza Duomo per ' SangiMix'

San Gimignano si prepara a vivere una serata indimenticabile con SangiMix, l’evento musicale più atteso dell’estate! Il 27 giugno, la magica Piazza Duomo accoglierà grandi artisti come Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo libro ‘Le camelie invernali’, e Giusy Ferreri, con uno spettacolo intimo tra pianoforte e voce. Un’occasione unica per immergersi in emozioni, musica e cultura: non mancate!

San Gimignano (Siena), 19 giugno 2025 - Grandi ospiti a San Gimignano per SangiMix, che il 27 giugno, a partire dalle 18,30 fino all’1,30 di notte a ingresso libero, animerà Piazza Duomo con musica dal vivo e spettacoli. Note ed emozioni sul palco allestito in Piazza Duomo, dove si esibiranno Ermal Meta, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro ‘Le camelie invernali’, e Giusy Ferreri protagonista di un set pianoforte e voce con i suoi grandi successi. Sul palco suoni, corpi, voci che si alternano e si intrecciano: tra i protagonisti della serata il tenore Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior, la cantante Sara Bradaschia, artisti, rapper e band locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gimignano, Ermal Meta e Giusy Ferreri in piazza Duomo per 'SangiMix'

27 GIUGNO IN PIAZZA SAN GIMIGNANO!!! Con: @ermalmetamusic @l.gaggia @sarabradaschia @giusyferreriofficial Vai su Facebook

