san gimignano al via la nuova ztl con varchi video controllati

San Gimignano si prepara a vivere un nuovo capitolo di tutela e sicurezza: dal 1 luglio, entra in vigore la ZTL con varchi video controllati, una rivoluzione per preservare il suo incantevole centro storico. Obiettivi? Migliorare la vivibilità , proteggere la sua unicità UNESCO e garantire la sicurezza di pedoni e residenti. Un passo importante per valorizzare questa meraviglia medievale e rendere il suo fascino ancora più sostenibile e sicuro.

San Gimignano (Siena), 19 giugno 2025 – Migliorare la vivibilità del centro storico di San Gimignano, rafforzare la sicurezza pedonale e tutelare l'unicità del sito Unesco evitando accessi impropri e potenziando i controlli. Sono questi gli obiettivi primari con cui la giunta comunale di San Gimignano ha varato la nuova Ztl con accesso video controllato nel centro storico, che sarà attiva dal 1 luglio con una fase sperimentale di 9 mesi, fino al 31 marzo 2026, prima di entrare a regime.

