San Galgano, un miracolo senza fine, ci invita a scoprire l’invisibile nel visibile. Dalle antiche ville romane alle meraviglie archeologiche, un viaggio tra storia e scoperta apre le porte a un mondo nascosto, ricco di emozioni e segreti. Con l’arrivo dell’estate, le campagne si animano di nuove avventure, rendendo visibile ciò che prima era invisibile. È il momento di immergersi in questa straordinaria scoperta, perché ogni scoperta può cambiare il nostro sguardo sul passato e sul presente.

Firenze, 19 giugno 2025 – Dalla villa romana di Aiano a San Gimignano a quella di Pieve a Bozzone a pochi chilometri da Siena; dagli scavi che riportano alla luce spazi di vita e condivisione intorno all’abbazia di San Galgano a quelli che hanno abbagliato il mondo scientifico a San Casciano dei Bagni, dove sono riemersi dalle acque termali del Santuario Grande i bronzi votivi degli Dei. Con l’arrivo dell’estate ripartono le campagne archeologiche disseminate un po’ ogni dove in provincia di Siena, terra di ricchezze culturali stratificate nelle varie epoche. Se a San Galgano stanno riemergendo le tracce di ciò che ruotava intorno all’immaginifica abbazia senza tetto (dagli spazi per i laici a quelli del refettorio), a San Casciano dei Bagni si continua a indagare su quell’intreccio tra mondo etrusco e romano che ha disegnato nuovi spazi di interpretazione sul dialogo tra culture e mondi diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Galgano, meraviglia senza fine: “Rendiamo visibile l’invisibile”

