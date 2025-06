San Ferdinando il Comune chiede risorse per la stabilizzazione completa dei tirocinanti di inclusione sociale

San Ferdinando si riaccende con una richiesta urgente: il Comune chiede risorse per la stabilizzazione completa dei tirocinanti di inclusione sociale, lavoratori da anni in condizioni di precarietà. La questione dei TIS torna al centro del dibattito locale, evidenziando la necessità di un intervento concreto per garantire dignità e stabilità a chi contribuisce quotidianamente alla comunità. La strada verso una soluzione definitiva sembra ancora lontana, ma l’impegno non si ferma.

La questione dei Tirocinanti di inclusione sociale (TIS), lavoratori da anni in una condizione di precarietà strutturale, torna al centro del dibattito pubblico locale. Dopo quindici mesi dall'ultimo appello rivolto a Governo e Regione Calabria, il Comune di San Ferdinando conferma il proprio.

