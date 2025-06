San Camillo i pazienti in dialisi vanno insieme in crociera | La malattia non è un limite bisogna vivere ogni esperienza

San Camillo dimostra che la vita va oltre le sfide mediche: 11 pazienti in dialisi hanno vissuto un’esperienza unica, condividendo una crociera insieme. Per loro, la malattia non è un limite, ma un'opportunità di vivere intensamente ogni momento. Convivere con una condizione cronica significa abbracciare una nuova normalità e scoprire che la forza più grande risiede nel cuore. È questa la vera lezione di coraggio e speranza che vogliamo diffondere.

Convivere con una malattia cronica non è un limite, abituarsi a una nuova normalità è possibile. È questo l?insegnamento che si trae dagli 11 pazienti dializzati. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - San Camillo, i pazienti in dialisi vanno insieme in crociera: «La malattia non è un limite, bisogna vivere ogni esperienza»

In questa notizia si parla di: malattia - pazienti - limite - camillo

Il San Camillo riscrive i limiti della chirurgia oncologica: rimosso tumore inoperabile con intervento senza precedenti; Sammy Basso non molla! E’ andato bene il delicato intervento al cuore.

Malattie rare,al S. Camillo incremento test diagnostici del 115% - Mostrare attenzione e sensibilità verso i pazienti affetti da malattie rare vuol dire essere in prima linea nel garantire percorsi di salute ... Si legge su ansa.it

Malattie rare, al San Camillo incremento dei test diagnostici e percorsi di cura - Mostrare attenzione e sensibilità verso i pazienti affetti da malattie rare vuol dire essere in prima linea nel garantire percorsi di salute ... romatoday.it scrive