Sampdoria attesa per il ricorso della Salernitana | gli scenari

La tensione cresce mentre la Sampdoria si prepara all'udienza cruciale di oggi, giovedì 19 giugno 2025, nel contesto del ricorso della Salernitana che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il destino dei playoff di Serie B. Dopo l'esplosione del 'caso Brescia', gli scenari si moltiplicano e l'esito di questa battaglia legale potrebbe determinare un nuovo capitolo per entrambe le squadre, aprendo a inedite possibilità e colpi di scena.

Ennesimo capitolo della serie di ricorsi promossi dalla Salernitana dopo l'esplosione del 'caso Brescia' che ha riscritto la classifica di Serie B riprogrammando gli spareggi salvezza, non più contro il Frosinone, ma contro la Sampdoria. Oggi, giovedì 19 giugno 2025, è stata fissata l'udienza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria, attesa per il ricorso della Salernitana: gli scenari

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - attesa - ricorso

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

?Respinto il ricorso della Salernitana ? Domenica sfida a Marassi contro la Sampdoria per l'andata dei playout Vai su Facebook

Sampdoria, attesa per il ricorso della Salernitana: gli scenari; Sampdoria-Salernitana, tra colpi di scena e ricorsi: come arrivano le squadre al playout di Serie B; Sampdoria-Salernitana, la spinta di Marino e le probabili formazioni: le ultime.

Sampdoria, attesa per il ricorso della Salernitana: gli scenari - La formazione campana si è rivolta al Tfn per il blocco dei playout e l'allargamento del campionato, udienza nel merito dopo il no all'istanza cautelare alla vigilia del match di andata vinto 2- Scrive genovatoday.it

Playout Salernitana-Sampdoria, ultimo atto davanti al Tfn sul ricorso dei campani: ecco cosa può succedere - Giovedì 19 giugno udienza di merito al Tfn sul ricorso della Salernitana contro l'annullamento dei playout, la Sampdoria resta in attesa Playout e Tribunale ... Segnala clubdoria46.it