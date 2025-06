Salvini vuole l’impunità per tutti i poliziotti che sparano e uccidono in servizio | la proposta della Lega

Salvini e la Lega puntano a rivoluzionare il sistema di tutela degli agenti di polizia: con la loro proposta, vogliono garantire l'impunità totale in caso di spari o azioni letali in servizio. Attualmente, ogni intervento può scatenare un’indagine automatica, ma questa nuova proposta mira a cambiare le regole del gioco. La domanda che sorge spontanea è: questa svolta rafforzerà la sicurezza o metterà a rischio i diritti dei cittadini?

Oggi, se degli agenti di polizia sparano e feriscono o uccidono una persona, scatta in automatico un'indagine nei loro confronti. È un cosiddetto 'atto dovuto', che gli permette anche di tutelarsi legalmente se non hanno fatto nulla di sbagliato. Ma la Lega ha annunciato una proposta per cambiare le cose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La proposta arriva dal sottosegretario della Lega Molteni, dopo l’omicidio del carabiniere Legrottaglie a Francavilla Fontana Vai su Facebook

