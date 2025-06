Salvata in Liguria e curata all' Acquario | tartaruga torna in mare il video che emoziona

Una storia di speranza e rinascita: una Caretta caretta, salvata in Liguria e curata all’Acquario di Genova, torna finalmente libero nel suo habitat naturale. Il video che sta emozionando tutti ritrae Waszp, il giovane esemplare, nel suo percorso di recupero e ritorno al mare. Un esempio luminoso di come l’amore per la natura possa fare la differenza e preservare la meraviglia del nostro patrimonio marino.

Ha ripreso la via del mare un giovane esemplare di 'Caretta caretta' salvato a Imperia nei mesi scorsi e curato all'Acquario di Genova nel centro di recupero tartarughe, dove l'animale, chiamato Waszp, è rimasto ricoverato un paio di mesi. I soccorsi La tartaruga era stata soccorsa il 19. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salvata in Liguria e curata all'Acquario: tartaruga torna in mare, il video che emoziona

