Salvarono una famiglia dalla collera del padre drogato | premiati poliziotti e carabinieri

Salvarono una famiglia dalla furia di un padre drogato, dimostrando coraggio e prontezza. Il 19 giugno, nella Sala Consiliare di Cordenons, si è tenuta la cerimonia di premiazione per gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, riconoscendo il loro valore in un’operazione critica dello scorso 6 giugno. L'intervento ha dimostrato come professionalità e determinazione possano fare la differenza, proteggendo vite e restituendo serenità alle famiglie coinvolte.

Salvarono una famiglia dalla collera del padre drogato: premiati poliziotti e carabinieri.

