Salutequità | Attivare interventi regionali per garantire i Lea

Per il terzo anno consecutivo, Salutequità ha promosso un importante momento di confronto sul Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, coinvolgendo i principali stakeholder. Un'occasione fondamentale per sottolineare che la semplice valutazione delle performance non è sufficiente: è urgente attivare interventi regionali mirati per garantire davvero livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. Solo così si può valorizzare il diritto alla salute come vero pilastro del nostro sistema sanitario.

