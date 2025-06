Salerno Letteratura il programma di domani 20 giugno | in attesa della Serata Stregata

Preparati a immergerti in un mondo di parole e idee alla Settima giornata di Salerno Letteratura, il festival che sfida i maligni e i superbi con la forza della letteratura come contropotere. Con grandi incontri e scoperte, tra cui la presentazione di "La voce delle donne" di Valeria Palumbo alle 17:30 al Museo Diocesano, l’attesa cresce in vista della serata stregata. Non perdere questa straordinaria occasione di confronto e ispirazione!

Settima giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino a sabato, dal tema “ In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere ”, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi e presieduta dall’associazione Duna di Sale con la direzione organizzativa di Ines Mainieri. Ore 17:30 – Museo Diocesano. Valeria Palumbo presenta La voce delle donne (Laterza). Un viaggio tra le grandi pioniere del giornalismo italiano, da Matilde Serao a Oriana Fallaci. Ore 18:30 – Palazzo Fruscione. Elena Paruolo e Claudia Camicia presentano Giocattoli animati (Editoriale Scientifica). 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura, il programma di domani 20 giugno: in attesa della “Serata Stregata”

