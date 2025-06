Salerno attività antincendio boschivo per la stagione estiva

Con l’arrivo dell’estate, la lotta agli incendi boschivi diventa una priorità assoluta per la provincia di Salerno. Durante la recente riunione in Prefettura, esperti e istituzioni hanno condiviso strategie di prevenzione, rafforzando la rete di collaborazione e sensibilizzando le comunità locali. La parola d’ordine è chiara: “La prevenzione è quella che paga di più”. È fondamentale agire insieme ora per tutelare il nostro patrimonio naturale e la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: 6 minuti Potenziamento della rete istituzionale, conoscenza dei rischi, prevenzione e partecipazione attiva delle comunità: questi i punti esaminati nella riunione di coordinamento tenuta in Prefettura. “La prevenzione è quella che paga di più”: con queste parole il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha concluso la riunione, tenutasi il 3 luglio presso il Palazzo del Governo, sul tema del contrasto agli incendi boschivi per la stagione estiva 2024. Si è trattato di un importante momento di riflessione, confronto e raccordo su un fenomeno che interessa in modo significativo la provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, attività antincendio boschivo per la stagione estiva

In questa notizia si parla di: salerno - attività - antincendio - boschivo

Salerno, blitz in attività di prodotti per l’infanzia: rinvenuti oltre 150 chili di alimenti scaduti - A Salerno, un blitz delle autorità ha svelato un inquietante commercio di prodotti per l'infanzia: oltre 150 chili di alimenti scaduti sono stati sequestrati.

Salerno, attività antincendio boschivo per la stagione estiva; Battipaglia, primo intervento antincendio della stagione: fiamme domate in poche ore; Castellabate, la protezione civile incontra gli studenti: «Fondamentale sensibilizzare».