Salerno arrestato 24enne per atti sessuali su minore | adescava vittime online

Nella giornata di oggi, la Polizia di Salerno ha eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto di un 24enne accusato di atti sessuali su minore e adescamento online. Un intervento deciso e puntuale delle forze dell’ordine, che testimonia l’impegno nella tutela dei più vulnerabili. Ricordiamo che ogni procedimento giudiziario si svolge nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di P.S. di Sarno, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di D.S. (classe 2000), gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne aggravato, commesso nei confronti di un tredicenne. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, arrestato 24enne per atti sessuali su minore: adescava vittime online

