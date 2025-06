Salerno 48mila euro per la deblattizzazione | ma è scontro con l' Asl

A Salerno, con l’arrivo del caldo, si intensificano le misure contro un problema crescente: l’invasione di blatte. Con 48mila euro destinati a trattamenti mirati, la città si impegna a garantire un ambiente più salubre, ma il percorso non è privo di ostacoli: 232 scontri con l’ASL mettono in evidenza le sfide sulla gestione e le risorse. Una battaglia che richiede collaborazione e determinazione per tutelare la qualità della vita dei cittadini.

Con l'arrivo del caldo estivo, a Salerno scatta un nuovo intervento straordinario per combattere l'invasione di blatte in diverse aree della città. La Giunta comunale ha approvato un piano di deblattizzazione che prevede l'impiego di 48mila euro per trattamenti mirati nei punti più critici del.

