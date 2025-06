Salernitana il TFN respinge il ricorso | udienza di merito rigettate istanze granata

Nessuna sorpresa dall’udienza del TFN: il tribunale federale ha respinto i ricorsi della Salernitana, lasciando il club di fronte a nuove sfide. Con un match decisivo contro la Samp in programma domenica, l’attenzione si sposta ora sulle strategie da adottare per affrontare questa difficile situazione. La partita si avvicina, e ogni decisione sarà cruciale: il futuro della Salernitana è ancora tutto da scrivere.

Tempo di lettura: < 1 minuto di Gigi Caliulo Nessuna sorpresa dall’udienza del TFN. Il tribunale federale ha emesso la sentenza sui ricorsi presentati dalla Salernitana respingendo entrambe le richieste in esame. Il club granata, che domenica sarà in campo nel delicatissimo match di ritorno dei playout contro la Samp, dovrà ora decidere i prossimi passi da seguire, anche in via ordinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, il TFN respinge il ricorso: udienza di merito, rigettate istanze granata

