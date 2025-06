Sale il petrolio Brent vicino 78 dollari dopo minacce su Hormuz

L'instabilità nel Medio Oriente torna a scuotere i mercati energetici, facendo schizzare il prezzo del petrolio Brent vicino a 78 dollari. Le minacce di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz alimentano le tensioni e spingono i prezzi al rialzo, con il WTI per luglio in crescita del 2%. In questo scenario incerto, gli investitori devono fare attenzione alle ripercussioni di questa escalation sul mercato globale dell'energia.

L'acuirsi della tensione in Medio Oriente e la minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz spingono i prezzi del petrolio. Il contratto del Wti per luglio registra un aumento del 2% salendo a 76,70 dollari, mentre il Brent si avvicina a 78 dollari: il contratto per agosto è in rialzo dell'1,5% a 77,85 dollari.

Il conflitto tra Israele e Iran provoca un aumento dei prezzi del petrolio. Si teme il blocco dello Stretto di Hormuz - L’Iran, consapevole che un blocco dello Stretto di Hormuz danneggerebbe anche le sue esportazioni, sembra restio ad intraprendere questa strada ... Come scrive energiaoltre.it